筆下風雲：政治敏感度實在太低

香港財赤高企，港府開源節流無計，就在這個時候，8名尊貴的立法會議員，浩浩蕩蕩在聖誕旺季到日本考察。外界估計，短短4日考察，每名議員開支約5萬元，8人即是40萬元。儘管議員抵港後強調考察獲內會通過，跟足指引，沒有超支。惟在財赤連續3年突破千億元之際外訪，所訪之地又是港人非常熟悉的日本，難免刺激起外界敏感的神經。

再看這4日行程，不乏一些熱門「食買玩」之地，例如豐洲市場、食物博物館、橫濱中華街及市集等，全部都是將日本當成第二家鄉的香港人熟門熟路的地點。再講，香港也有杯麵紀念館讓遊客入場自製杯麵，正是引入日本的食物博物館。既然香港已有，真不知還有甚麼值得議員們深入考察？

事實上，原定行程還包括去南韓首爾，但是因為鬧出戒嚴風波才取消；而前赴東京機程4個多小時，議員們拒經濟客位而取商務客位，於是機票又佔去開支的一大部分。

當然，議員們有很多解釋，強調是次行程風塵僕僕，勞苦功高，絕非旅行去玩。又表示跟當地國會議員及官員見面，促日方公開核污水數據，以及商討讓香港加入RCEP。哈哈哈，這些事情可以由國會議員及低層官員作主嗎？RCEP成員都是國家級，當中包括中國，立法會議員表達完高見後，除了吹吓水、表個態之外，又有甚麼實際得着？

香港目前經濟並不好，外界相信港府三幾年後也無法回復收支平衡，何況千億財赤是被刻意低估，皆因港府將發債當成收入，否則赤字更加驚人。社會早前才熱議公僕應該減薪，尊貴的議員們哪壺不開提哪壺，偏偏選在這個時間點，到一個熱門的旅遊地公幹，市民自然覺得不舒服，也反映政治敏感度實在太低。