龍吟虎嘯：顏色革命套路久遠

1937年盧溝橋事變後，中國著名歷史學家顧頡剛赴西北考察教育問題。他說，此行使我對帝國主義的猙獰面目認識更深。

他表示，那邊的人，蒙民、藏民信喇嘛教，回民信回教，是先天注定的，斷不會信基督教。但是到西北的外國傳教士則處處有之，沒有漢人的地方也都是他們的工作站。他們到西北來是當做終身職業的，有的已來了三、四十年，說話完全和當地人一樣，教士的太太也梳了七、八十條小辮，同番女一樣。他們不求傳教，唯做聯絡，向當地人民挨家送禮，這家送茶，那家送麵，又一家送布，搞得非常融洽。

他們替番民照相，揀鼻子較高、眼睛較深的，取出來給眾人看，說你們瞧，你們不是和我們同種嗎？你們本來也是西方人，流落到中國來的，咱們是一家人！現在中國政府欺侮你們，我們來幫你們抵抗！於是許多槍械從印度輸入西藏，再送到西康和青海，以及雲南、四川、甘肅、新疆地區，家家有槍彈，這些傳教士的工作站裏都有無線電向國外通報。

顧頡剛先生考察之後十分擔心，他常對人說，今次盧溝橋事變的國難是東北問題造成的，大家不要以為這次國難終止後就沒有事了，須知，西北和西南的問題更嚴重還在後面呢！顧頡剛向當時的政府建議，應把外國傳教士盡數驅逐出去，以絕後患。

顧頡剛教授考察到的基督教傳教士，在中國大西北、大西南的活動，就是當代美西方在其他國家地區發動的「顏色革命」之濫觴。其目的，是反對當地政府，挑起分裂；其手段，是籠絡欺騙當地人民，小恩小惠，認親認戚，挑動「中國欺侮你們」，製造仇恨，「我們幫助你們從事抵抗」；其方法，是提供槍械，隨機叛亂，用電台與國外通報，這些都是當代「顏色革命」的套路。可見，西方列強亡我之心、瓜分中國之心不死，帝國主義分裂中國之心不死。直到今天，他們還在不遺餘力推動藏獨、疆獨、蒙獨，亂我中華！