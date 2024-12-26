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祝融到訪咖啡店 廚房爐具失火

跑馬地：消防調查火警原因。 跑馬地：消防調查火警原因。
跑馬地：消防調查火警原因。
【本報訊】昨晨近9時半，跑馬地成和道67號地下一間咖啡店，廚房突然起火冒煙，店員遂報案求助。消防接報到場開喉灌救，迅速將火救熄。消防經初步調查，懷疑廚房有爐具着火，火警中無人受傷。
跑馬地成和道一間咖啡店發生火警。（馬竟峯攝）跑馬地成和道一間咖啡店發生火警。（馬竟峯攝）
跑馬地成和道一間咖啡店發生火警。（馬竟峯攝）
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