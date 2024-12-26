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情困17歲仔燒炭昏迷
【本報訊】昨日凌晨零時許，執法部門接獲元朗十八鄉路11號一單位住戶報案，指其姓余（17歲）孫兒懷疑於單位房間內燒炭。救援人員趕至現場，發現余男昏迷倒臥房中，身旁有一盆燒過的炭，立刻將其送往博愛醫院救治。警員在現場並無發現遺書，正就案件展開調查。據悉，事主近日受感情問題困擾，不排除與事件有關。
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