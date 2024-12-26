疑衝燈肇禍 3車相撞釀8傷

【本報訊】昨日凌晨1時許，一輛私家車沿清水灣道往牛池灣方向行駛，至彩雲邨對開燈位右轉往新清水灣道時，與一輛貨車相撞，更波及鄰線另一輛私家車，兩私家車上共8人受傷。救援人員接報到場，將4男4女傷者送往聯合醫院治理。消息指，意外懷疑有人衝燈肇禍，警員正調查事件起因。