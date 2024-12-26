兒童醫院辦聖誕派對 與病童度佳節

【本報訊】每個小孩都值得擁有一個快樂溫暖的聖誕假期。大口環根德公爵夫人兒童醫院昨日舉行聖誕派對，部分義工打扮成聖誕老人巡遊及派禮物，與病童一起歡度聖誕。有病童家長表示，聖誕願望是希望自己小孩能身體健康，減少留院。

聖誕派對上，有滿載聖誕飾品的車輛打頭陣，後方的義工們也身着聖誕服飾或打扮成聖誕老人，隊伍中還有特技表演團隊、小天使與聖誕精靈，天使打扮的小朋友們也坐在車上與隊伍一同巡遊。其後還有聖誕老人向孩子們派發禮物、表演及小遊戲環節，大家其樂融融一同度過美好的聖誕佳節。

有病童家長表示，過往的聖誕節小朋友需要使用呼吸機留院過節，今年病情穩定，可以回家，再回醫院不是為了治病而是慶祝節日，覺得感恩。家長的聖誕願望是希望孩子以後可以少留院，身體健康。

醫護：冀能一同感受氣氛 有醫護人員表示，希望讓住院孩子都能像院外孩子一樣感受聖誕氣氛，此次派對也看到了孩子們的喜悅，比平時開心了很多，形容十分有滿足感。也希望孩子們可以毋須住院，能回家與家人團聚。