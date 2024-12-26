街市買青口食用 69歲婦中毒

【本報訊】一名69歲婦女在柴灣街市一海鮮檔購買青口後，周二（24日）在家中食用，約30分鐘後出現口部及四肢麻痹、嘔吐和腹瀉。衞生署衞生防護中心昨日表示，懷疑病人麻痹性貝類毒素中毒。病人情況一直穩定，不過，中心提醒市民，如出現麻痹性海產中毒的病徵，應立即求醫，並保留餘下食物，以便調查和化驗。

口部四肢麻痹 嘔吐腹瀉 病人周二到東區尤德夫人那打素醫院急症室求醫，獲安排入院接受治療。病人情況一直穩定。衞生防護中心解釋，麻痹性貝類毒素在自然情況下可能存在於雙貝類體內，烹煮並不能把該種耐熱的毒素消除。中心的調查仍繼續進行。

衞生防護中心發言人表示：「麻痹性貝類中毒症狀主要與神經系統相關，通常在進食貝類後數分鐘至數小時內出現。初期症狀包括刺痛、口部及四肢麻痹、頭痛、暈眩及腸胃不適。在大多數的病例中，症狀會在數日內完全消退。嚴重者可能會出現吞嚥及發音困難、癱瘓、呼吸停頓，甚至死亡。」

中心又呼籲市民向可靠及持牌的海鮮店舖購買貝類，在烹煮貝類前先除去其內臟、生殖器及卵子，每次進食較少分量的貝類等。