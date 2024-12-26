東呼即應：布置愛驅應節小心 遮擋車牌有手尾跟

【本報訊】聖誕佳節不少車主喜歡為「愛驅」布置一番應應節。《東呼即應》留意到網上有照片顯示，有汽車車牌被聖誕裝飾遮蓋了一部分，疑與法例要求「任何情況下被掩蔽或不易辨認」有牴觸。另有照片顯示，有乘客在港鐵車廂中，即使有大量「吉位」，亦只坐一小角。

從網上流傳的照片看到，該私家車除了在車頂掛有聖誕樹裝飾外，車主更將這兩根貌似倒轉了的「士的」掛在車牌位置，雖然頗有聖誕氣氛，惟司機的守法意識卻甚為薄弱，因為部分車牌號碼卻一同被遮蓋。

搭港鐵坐一小角獲讚賞 其實車牌號碼資訊的展示是有法例訂明要求，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》，如汽車所展示的登記號碼不符合法例要求中，在展示形式、顏色、構造、裝配或照明方面的規定，登記號碼在任何情況下被掩蔽或不易辨認，任何人不得駕駛或使用該車輛。

網上流傳另一張照片顯示，一名男士乘搭港鐵，其坐下的長櫈雖然大把「吉位」，但他也不貪心只坐一小角，夠坐便滿足，完全不佔一個位置。有網民指，相比一些不肯讓坐予有需要人士或霸位放隨身物的人，其情操真是高。