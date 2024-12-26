聖誕樹回收 製木家具藝術品

【本報訊】今日是拆禮物日，部分家庭或會開始處理家中的聖誕樹。環保署推出聖誕樹回收計劃，收集擬棄置的天然聖誕樹，再交到Y‧PARK [林‧區]轉化成不同再生產品，例如種植及園藝用的覆蓋物和木糠等。而將聖誕樹運往綠在區區「回收環保站」的參與者更可獲得小禮物及電子證書。

一連5日設站收集 在聖誕佳節，不少市民家中擺放聖誕樹增添節日氣氛，惟節日過後就將之丟棄，相當浪費。為鼓勵社會各界回收及循環再造園林棄置物，環保署將在明年1月3日至7日，一連5天在Y‧PARK [林‧區]設中央收集站，亦在多個綠在區區「回收環保站」及食環署公眾垃圾收集站設地區收集站，例如綠在東區、綠在深水埗、銅鑼灣百德新街垃圾收集及洗衣街（花墟道）垃圾收集站。

若想提早在明年1月3日前或於1月8日至20日期間回收聖誕樹，市民可在周一至周六的朝9晚6期間，自行送往Y‧PARK [林‧區]回收。回收的聖誕樹將與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，升級再造成裝飾、木家具或藝術品等。

環保署提醒有關計劃只限於回收天然聖誕樹，而市民將聖誕樹送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。至於膠製聖誕樹及裝飾物則可儲存再用，聖誕花等植物則可重新栽種。有關各區的中央收集站及地區收集站的位置，市民可到環保署「香港減廢網站」了解。