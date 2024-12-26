熊貓雕塑戴聖誕帽 移師西環

【本報訊】逾1,800隻熊貓雕塑昨移師西環中山紀念公園，趁聖誕假期一連兩日展出。參展的「大熊貓們」十分應景，「戴上」聖誕帽，吸引大批市民及旅客到場合照打卡，部分人期望本港能增設更多熊貓打卡點。

全港最大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》昨起一連兩日在中山紀念公園舉行，今次亦是最後一站。昨早有過百名市民及遊客到場，與聖誕裝熊貓雕塑打卡，反應空前熱烈。有市民認為，很多人都喜歡熊貓，尤其港產大熊貓孖寶，期望未來有更多熊貓打卡點或熊貓文創產品。

西九後日辦無人機匯演 另外，仿真熊貓「熊貓導遊GO GUIDE」將於今日下午1時30分、2時及2時30分現身，與市民旅客共度佳節；而早前成功認捐的「飼養員」亦將於今日下午3時至7時陸續抱熊貓雕塑回家。

展覽結束後，本周六（28日）晚上8時15分，AllRightsReserved將於西九文化區舉行全港首場《PANDA GO！ 香港遊》煙火無人機匯演，並建議市民前往西九文化區藝術公園，觀賞大熊貓與維港百萬夜景互相輝映。不過，由於無人機受天氣影響，大會建議市民留意最新公布。