港鐵兩邊車門齊開 車長暫調職

【本報訊】港鐵昨早發生有安全隱患的「雙開門」事件，一列停在沙田站的東鐵綫列車於清晨5時半，進行載客前的檢查，即開、關兩邊列車車門等測試後，車長按時開啟了月台方向的車門讓乘客上車，但沒有察覺另一邊車門未關上，即當時曾雙門打開，導致登入該車的100名乘客需轉乘下一班車。港鐵指，事件或涉及人為因素，冇乘客受傷，涉事車長被暫時調離駕駛職務。

沙田站百乘客需轉乘下班車 港鐵指，該列停在沙田站一號月台的列車，本欲往羅湖/落馬洲方向，車長按既定程序為列車作服務前的各項檢查及測試，包括需要先後開、關兩邊列車車門，以確定運作正常，昨早約5時半，車長按時準備開出該列車，但開啟了月台方向的車門讓乘客上車時，未察覺在先前測試時開啟後的另一邊車門並未關上。

事發時，相關列車系統偵測到有車門未完全關上，既定安全設計是列車不可以移動，即列車仍然處於靜止狀態。車長留意到後已即時關門，當時車站職員亦知悉該情況及通知車長。港鐵指，初步調查顯示該列車運作正常，車上約100名乘客被安排轉乘下一班車繼續行程，港鐵已按既定程序進行相關安全檢查，亦已按機制通報相關政府部門。曾任職港鐵的議員張欣宇表示，這次事件應當涉及車長的人為失誤，而非列車本身的機件故障。他認為港鐵應在培訓和流程設計上再下工夫外，各方亦應認真思考對鐵路維修及檢測自動化的態度和理念。