卓林普認因「愛」來港 女友成移居主因

【本報訊】桌球「世一」卓林普昨首次以港人身份接受訪問，指自己是因「愛」來港，又透露在香港有女友，但未透露其女友身份。有議員相信桌球球星落戶香港對本港桌球運動有助益，能對吸引人才形成「廣告效應」。

卓林普接受採訪時表示，自己成為香港居民的主要原因是「愛」，承認在港有女友是他移居香港的主要因素，但未透露女友身份。他還指曾在香港居住過近半年時間，在街上亦不時能被粉絲認出，形容粉絲十分熱情，又指香港給他帶來了很多的愛。

對於移居香港，卓林普指這一決定十分容易，在5至10年前來港時就已喜歡上了這個城市。他認為香港交通方便，15分鐘車程就可達山徑或海灘，在香港可以放鬆做自己亦有家的感覺，又希望能在香港推廣桌球運動，期望在未來10至20年為香港培育出世界冠軍。

議員：具廣告效應吸人才 議員尚海龍昨在電台節目提及香港有美食、美景及稅率相對較低，對一些世界知名、收入較高的運動員具吸引力。如今再有桌球球星落戶香港，相信有助本港桌球運動發展，同時對吸引全球頂尖人才有「廣告效應」，過往香港主要吸引內地人才，今次再有歐洲名人落戶香港，對香港的國際吸引力和品牌有好處。尚海龍希望香港繼續保持優勢，成為國際高端人才的聚集高地。