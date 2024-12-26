英美批評撤銷潛逃者護照 外交部斥為亂黨撐腰

【本報訊】港府日前再度行使《維護國家安全條例》，撤銷包括許智峯在內的7名指定潛逃者的特區護照，並以各懸紅100萬元再通緝6名涉嫌鼓吹「港獨」的潛逃者，隨後美國、英國和歐盟等分別批評港府，又呼籲停止利用《港區國安法》打壓反對聲音。外交部發言人毛寧昨強調香港事務純屬中國內政，任何打着人權自由的幌子插手香港事務的圖謀注定以失敗告終。

毛寧在北京表示，強烈不滿和堅決反對有個別國家公然攻擊抹黑香港執法部門正當執法行動，重申有關國家應當尊重中國主權和香港法治，停止為反中亂港分子撐腰張目。

她又指香港執法部門依據《港區國安法》和香港國安條例採取執法行動，是維護法治、順應民意的正義之舉，符合國際法和國際通行慣例。

駐港公署促停止干預港務 外交部駐港特派員公署亦批評西方官員和政客發表涉港謬論，公然詆毀香港特區法治和一國兩制實踐，干預特區司法，表示強烈不滿和堅決反對。中國駐英國大使館敦促英方切實尊重中國主權和香港法治，停止插手干預香港事務，停止為反中亂港分子撐腰打氣、包庇罪犯。

對於港府昨採取的措施，美國駐港澳總領事梅儒瑞指華府譴責香港政府針對身處海外的民主派人士，又呼籲港府停止利用國安法打壓反對聲音；英國外相林德偉強調不會容忍外國政府試圖脅迫、恐嚇、騷擾或傷害身在海外的異見者，特別是在英國。

他並重申會堅定不移，支持所有移居英國的香港社區成員，確保他們安全，又呼籲港府停止針對身處英國或其他地方、正捍衞自由和民主的人士。

歐盟發言人早前指《港區國安法》的域外適用範圍增加歐盟的擔憂，認為會損害香港作為國際商業中心的吸引力，呼籲中方尊重國際承諾和一國兩制原則。該發言人又敦促香港當局停止鎮壓親民主力量，維護基本法賦予的基本自由。