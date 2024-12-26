淡市賣跑馬地屋苑 財庫局長賺650萬元

何永賢星房產等交收 胡健民16物業揸手 本港股市不濟、樓市弱勢，百業蕭條。政府在今年2月底全面撤辣，又經過連番減息，不少人蠢蠢欲動，包括問責官員。在「熱廚房」中有「樓王」之稱的財經事務及庫務局局長許正宇，申報刪除一個位於灣仔區住宅連車位的物業，同時新增同區一個單位，據稱，沽出的物業帳面賺650萬，而政制及內地事務局副局長胡健民和太太新增兩個內地物業，房屋局局長何永賢在新加坡的出租單位亦已竣工。

行會成員利益申報 許正宇在本月12日更新了行會成員的利益申報，把其中一個位於灣仔區住宅連車位刪走，並新增一項「全資擁有一個位於灣仔區住宅單位」。據稱，跑馬地樂陶苑D座高層連一個車位，樓齡約37年，實用面積1,103方呎，本月中以2,350萬元易手，實呎21,306元，屬市價水平。報道指原業主包括許正宇，許氏等2011年7月以1,700萬元購入。

有地產代理的消息指上述物業去年9月起以2,980萬元放售，至今年3月，即樓市全面「撤辣」後，已調低叫價至約2,500萬元，最終以2,350萬元易手，較去年叫價低630萬元或21%。許氏持貨約13年，帳面賺650萬元港或38%。

利益申報表同時新增一個灣仔區的住宅單位，有報道指本月中灣仔囍滙3座中層一個實用432方呎的一房戶，以958萬元易手，實呎22,176元，登記買家HUI CHING YU，與許正宇名字相同。該報道指許氏及其家族成員目前持有跑馬地嘉崙臺、中半山地利根德閣等本港物業，市值料逾億元。

持有海外物業的何永賢在7月初申報與配偶聯名擁有一個在新加坡的住宅物業，由於工程仍在進行，預計不遲於今年底交付，並作為出租用途。而她在10月3日已更改申報，刪除工程進行中，工程應已完成。

在副局長及政治助理當中，以政制及內地事務局副局長胡健民與太太坐擁最多物業，原本有14個物業分布在香港、內地和馬來西亞，並在加拿大有兩幅土地，而在9月27日又再新增兩項物業，達到16個，新增物業其一是位於深圳市舖位作出租用途，另一個是位於油尖旺區的車位，屬配偶擁有，作出租用途。

至於行會非官守成員方面，陳清霞原本申報是交通銀行（香港）有限公司的非獨立執行董事，之後申報改為副董事長；新界鄉議局主席則刪除一間投資公司，而任志剛在7月中旬刪除了德昌電機獨立非執行董事。

政府推動中醫藥發展，行政會議召集人葉劉淑儀原本是香港中醫藥協會榮譽顧問，亦申報改為榮譽會長。另一行會成員、醫衞局前局長在10月至11月期間申報增加香港中藥材貿易中心有限公司董事、香港中藥材貿易有限合夥基金普通合夥人、香港中藥材貿易平台有限公司董事及廣州守創中藥有限公司董事。

林正財演講收$2500 至於接受贊助及禮物方面，林正財在本月3日申報獲香港政治及行政學苑餽贈2,500元，作為11月30日為客座演講費用。