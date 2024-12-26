醫健：老有所醫：會隱藏的腸胃腫瘤

「腸胃道基質瘤」這學名可能大家會常聽到或討論，但對腸胃外科醫生就一點也不陌生。它就像一位狡猾的對手，常常隱藏於黏膜底下，往往要仔細檢查才可找到其蹤影的腫瘤。除此之外，它亦是最常見的間葉層腫瘤。究竟這是一個甚麼病呢？

腸胃道裏有一種卡氏間質細胞。它的作用像一個調節器，負責協調大腸神經和肌肉，幫助腸道蠕動。腸胃道基質瘤的主要成因就是卡氏間質細胞發生基因突變而形成。根據統計，香港每年有大概100宗腸胃道基質瘤的新案例。而歐美的發病比率大概是十萬人中一人。這個病大部分發生在中老年人身上，尤其以50至70歲為發病高峰期，所以老友記不容忽視哦！

正如它的病名，這個腫瘤生長在腸胃道，尤其以胃部最為常見，大概佔五至六成。其餘小腸、大腸、食道也會發生，各佔一成。有一點值得注意，有些基質瘤亦會擴散，具有惡性腫瘤的特性。

和傳統的胃癌和腸癌不同，它不是由表面黏膜生長出來的腺體癌。基質瘤大多生長於黏膜下層或肌肉層，容易隱藏在內窺鏡檢查中，亦不能像線體癌一樣，可在表面黏膜抽取組織做出診斷。往往需要在手術切除後，病理化驗才能確診。

病徵方面，由於早期症狀不明顯，大部分患者往往是因為其他原因做內窺鏡或掃描時才發現。當基質瘤變大時，亦會引致腹部不適，甚至潰瘍及腸胃出血病徵。

在腫瘤沒有擴散的情況下，手術是首選的治療，亦是唯一的根治方法。如果及早發現，很多體積小的基質瘤都可利用內窺鏡或微創手術切除。另外，基質瘤不像腺體癌般在淋巴擴散，手術不需要做大範圍的淋巴清除及保留器官功能。可惜不是所有基質瘤都可以手術切除。當腫瘤已擴散或太大不適合切除時，標靶治療是另一有顯著成效的選擇。

最近有一位50歲病人向我求醫。原來幾年前掃描已發現胃部有一個一公分的懷疑基質瘤。因病徵不明顯，她沒有跟進及治療。今年開始有上腹不適和黑便，檢查時腫瘤已大至四公分及有潰瘍胃出血迹象。幸好及後檢查沒有發現擴散，很快安排了內窺鏡結合微創手術把基質瘤切除。她的康復很順利，在術後第二天已可進食。病理報告最後確定腫瘤已完全切除，之前的腹部不適也完全消失。

總而言之，跟其他疾病一樣，有病徵應盡早求醫。愈早發現問題，治療成效愈好，就算懂得隱藏的基質瘤也不可怕。

外科專科醫生周文寶

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