急症室聖誕逼爆 3院等逾8小時

【本報訊】醫院管理局早前宣布一系列措施應對假期求診人潮，其中包括加開4間普通科門診，冀紓減公立醫院急症室壓力。昨日是聖誕節公眾假期，亦是當局於今次假期實施加開普通科門診首日，惟多間公立醫院急症室仍然逼爆，昨午約12時，3間醫院急症室非緊急病人等候時間超過8小時，包括威爾斯親王醫院、聯合醫院及廣華醫院；北區那打素醫院及北區醫院要等亦要輪候4至5小時。

包括威爾斯聯合廣華 而截至傍晚6時許，根據醫管局網頁，威爾斯親王醫院最長輪候時間超過7小時，東區醫院、明愛醫院、瑪嘉烈醫院等輪候時間超過4至5小時，其餘醫院急診室輪候時間約一小時至超過3小時。

當局早前表示，公院急症室近日求診人次有上升趨勢，每日約有5,000人求診，更曾經超越6,000人次，而急症室入院人數亦持續每日超過1,000人次。為應對假期及冬季流感高峰的求診人潮，當局日前啟動高峰期特別措施。

除了於昨今兩日額外加開4間（總共18間）普通科門診，料能額外提供1萬至1.2萬個診症名額，同時亦再度推出急症室特別退款安排、加強政府資助的中醫門診服務等，期望令急診室求診人數減少300至500名。