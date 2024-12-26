涉襲本報記者阻採訪 男子含水噴人挺胸撞終落網

報道中年漢墮樓亡 婦指喝促刪相片檔 本報記者為報道最新最準確的資訊，一直走在新聞最前線，無論對任何類型的案件，始終採取不偏不倚、深入求真的精神，但是採訪過程中，間中會被有心人士借故刁難，甚至惡意施襲。昨日凌晨時分，記者就大角咀一宗男子墮樓死亡案件進行正常採訪期間，遭一對男女橫加阻撓，其中男子以身推撞記者，並在記者離開時以膠樽潑水，甚至做出含「水」噴人的惡心行徑。執法部門其後拘捕涉事男子。

傳曾與死者爭吵 女友受傷 昨凌晨1時許，一名42歲男子疑從萬安街12號一大廈墮樓，墜至一輛停泊於大廈對開的古董跑車之上。由於撞擊力巨大，跑車擋風玻璃被砸毀，車頭冚撞至凹陷，事主當場重傷昏迷。救援人員接報到場，將事主送往伊利沙伯醫院搶救，惟他最終傷重不治。警員於現場沒有檢獲遺書，初步相信死者由大廈天台墮下，其死因有待驗屍後確定。據悉，死者在事發前曾與女朋友爭吵，該名姓黃（44歲）女子同告口鼻受傷，其後亦乘坐救護車送往廣華醫院治理。

而在本報記者到場採訪該宗案件期間，一直遭人惡意阻攔。其中一名戴眼鏡女子曾喝令記者刪除照片，但遭記者據理力爭拒絕，其同行男友人聞言衝前，挺胸用軀體推撞記者，並在事後辯稱只是「差錯腳」。

男子准保釋候查 下月報到 雖然對方似乎心懷惡意，本報記者並未受到挑釁，依然保持專業，確切完成採訪工作。當記者離開之際，從該對男女的數米外經過，未料男子竟然再施小動作，左手持膠樽向記者潑水，甚至含水噴向記者，導致記者頭髮、面及半身濕透。在場警員得悉事件後，將涉事男子帶走調查。執法部門表示，經現場警員調查後，該名姓李（46歲）男子涉嫌「普通襲擊」被捕，他現已獲准保釋候查，須於明年1月下旬報到。