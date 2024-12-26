日相撲餐廳特色體驗 倡港借鏡

【本報訊】立法會代表團日前利用公費坐商務客位到日本進行「職務考察」。另一邊廂，議員田北辰亦趁假期與家人到日本「充充電」，隨後他在社交媒體發文，希望與香港的餐飲及零售業界分享旅程中的深刻體會。田北辰與家人到一間相撲體驗餐廳午膳，餐廳的特別之處，在於可以帶給客人「有價值嘅特色體驗」，餐廳邀請客人穿上「相撲手衫」，上場與相撲手進行比賽。他稱讚不論上台的參加者，或台下的觀眾，都看得相當投入。