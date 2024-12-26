日相撲餐廳特色體驗 倡港借鏡
【本報訊】立法會代表團日前利用公費坐商務客位到日本進行「職務考察」。另一邊廂，議員田北辰亦趁假期與家人到日本「充充電」，隨後他在社交媒體發文，希望與香港的餐飲及零售業界分享旅程中的深刻體會。田北辰與家人到一間相撲體驗餐廳午膳，餐廳的特別之處，在於可以帶給客人「有價值嘅特色體驗」，餐廳邀請客人穿上「相撲手衫」，上場與相撲手進行比賽。他稱讚不論上台的參加者，或台下的觀眾，都看得相當投入。
田北辰指出，日本的相撲體驗餐廳給予他一些啟示，「呢個正正係目前香港要吸引更多旅客所缺乏嘅：真真正正嘅娛樂性、努力經營同對客人嘅真心付出」。
以客為本 非「打卡旅遊」
田認為成功的餐廳，主菜應容許客人全程參與，每人有足夠時間，而非單純「打卡旅遊」，「越（愈）快就收越（愈）多錢」。而相撲體驗餐廳亦令田北辰體驗到，他們的服務完全以客人為本，全程無絲毫敷衍或煩厭，一直保持住對客人熱情，他認為相當值得香港餐飲業參考，希望將來業界可以多元化發展，做更多具有特色的體驗及餐飲。
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