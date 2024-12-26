冬日美食節開幕 攤販呻租貴銷情不樂觀

【本報訊】香港冬日美食節2024於昨日聖誕節正日在灣仔會展開幕，吸引大量消費者到場。有攤販指昨日人流不俗，但銷情仍不太樂觀，坦言「舖租貴」，希望「回到本」就好；有入場市民滿載而歸，亦有人到同場舉辦的香港家居潮流博覽購入按摩椅，花約3萬元，直言「啱心水」就買，又指冬日美食節若要和工展會「打對台」，應免入場費吸引人潮。

冬日美食節於早上10時開幕，中午時人流不俗，現場有逾數千人購物，但不算太擠迫。不少市民帶了手推車到場，設試食的攤檔明顯較受歡迎，客人試食後便即場入貨；也有店舖為吸引顧客目光，自製聖誕樹燈飾，引來不少市民駐足停留購物。

加設聖誕樹燈飾的攤檔負責人林女士表示，租金、運輸、人工等的成本需約廿多萬元，希望帶動人流並吸引消費者注意，達致推廣品牌的效果，並不期望能有巨大生意額，「能夠保本就唔錯啦。」另一售賣本地爆谷的攤檔負責人羅先生稱，今次在美食節擺檔成本頗高，亦對今年美食節人流不太有期望，估計只得去年的七至八成，因現時香港多區都有市集、加上聖誕假多人外出、場內遊客不多，相信消費力仍然疲弱。

有市民滿載而歸 倡免入場費 市民呂女士在同場舉辦的香港家居潮流博覽購入了兩張按摩椅，花約兩至3萬元，又在美食節買了不少食品，認為貨品比外面便宜一些，不過，她亦指今年價錢比去年貴了一至兩成。王先生一家滿載而歸，特地帶了旅行箱來裝貨，他指已非首次參加，今次特地早起到場，以避開人潮，計劃買些上次試過覺得好吃的食品，大概花了逾千元，也買了些年貨作準備，他又建議美食節不應收費，「你唔收入場費，我先諗吓過唔過嚟呢邊呀。」