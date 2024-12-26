今年起拆禮物日列法定假 帶旺短線遊

【本報訊】今年12月26日拆禮物日新增為法定假日，即今個聖誕節打工仔會有連續兩日假期，不少市民選擇短線北上旅遊。多個陸路口岸昨日都出現過關人潮，但情況大致暢順，有市民打算北上玩兩、3日，放鬆一下，截至晚上9時，已有55萬人次的香港居民出境。

過關北上現人潮 連續兩日假期由昨日開始，羅湖口岸及深圳灣口岸一大早逼滿北上人潮，過關情況大致暢順，不少人指打算北上玩兩、3日。有市民稱，日日都留港上班，所以想離開一下，可惜假期不長，故無法到外地旅遊。

西九龍高鐵站同樣有大批市民過關，多班離港長途列車，例如往北京及天津等地的車票已售罄。有市民指在內地過節價錢較平，搭高鐵北上亦較坐飛機容易安排。港珠澳大橋香港口岸亦有大批市民拖着行李箱出行，預計輪候金巴時間亦超過一小時。

《2021年僱傭（修訂）條例》通過後，法定假期將會每兩年增加一日，目標是將法定假期增至17日，與公眾假期日數，除星期日外睇齊，所以今年拆禮物日（12日26日）是打工仔新增的法定假期。