聖誕外遊增20%「乘機」飛走 航空業笑港店愁

長假效應 5日錄200萬人次離境 聖誕新年來臨，不少港人自製長假期，過去5日有多達200萬人次的港人離境（見表），外遊一族中，乘飛機離境的港人比去年劇增20%，是離境人潮中增幅最大的一類！由上周五（20日）至24日平安夜，5日期間經機場出境的港人超過28萬人次，較去年同期的逾23萬人次上升20%；而過去5日經海陸口岸出境的港人逾181萬人次，較去年同期的167萬升8%，反映本港航空業復甦明顯。不過，出入境人次亦反映港人淨流出情況嚴重，5日內的入境人次遠不及離境人次。受離境人潮影響，本港零售業及餐飲業的生意額恐不盡如人意。

本報分析今年離境人次的數據，發現今年外遊人潮續創疫後新高，由12月20日至24日（周五至周二），港人總出境人次逾209萬，對比去年相若時期的5天、即12月22日至26日（周五至周二），港人總出境人次逾190萬，高出近19萬人次，增幅近10%。

不過，這個增幅遠不及自機場離境港人的增長幅度。自24日起計的過去5日，經機場出境的港人逾28萬人次，較去年同期相似時間的逾23萬人次，急升20%。估計不少港人鑑於25至26日是聖誕假期，只要請3日年假，便可享受9日長假期、即由12月21日放假到29日，因此乘機離境的人次提前到20日已出現。這個現象亦脗合機管局早前預計，12月20日至22日是市民出發的外遊高峰。

除乘機外遊人次錄得高增長外，經海陸口岸出境的港人5日累計則剛超過181萬人次，較去年同期的167萬人次僅上升8%，與機場離境增幅相去甚遠。當局早前已經表示，今個聖誕新年，本港航空業復甦明顯。

機管局料明起現回港高峰 機場航班升降亦反映上述現象，聖誕假期中本港航班申請約1,150班一日，疫情前，聖誕檔期的航班量平均為1,200班一日，形容已完全復常。大量人潮離境後，機管局估計明日至29日會出現回港高峰。

港人於聖誕節假期前離境人次