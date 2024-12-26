改造遊樂場 設施單一欠吸引力更新燒7億 116項工程 5年僅完成8個

【本報訊】遊樂場是輔助兒童身心成長的重要設施，本港遊樂場設施單一，被批缺乏創意及吸引力，政府2019年宣布改造全港超過170個康文署轄下遊樂場的「公共遊樂空間五年計劃」，計劃涉資約7億元，幾年過去，各區已陸續開展共116個改造工程項目，暫完成8個項目。

未逾2米 逾1200條滑梯太矮 立法會早在2017年已研究香港遊樂場設施的情況，發現新界與港島區的人均可享遊樂場設施的比率差距極大，又指康文署管理的公共遊樂場廣泛採用符合國際認可安全標準的現成組件式遊樂設施，雖較安全和易於維修保養，但設計千篇一律，不免單調乏味，難以吸引兒童玩樂。有關研究特別以組合式滑梯為例，指當年康文署轄下公共遊樂場共有1,241條組合式滑梯，但有1,233條滑梯（99.4%）只有兩米或不到兩米高，無法吸引小童。

文件又談到部分國家對遊樂場設施及指引的安排，如英國政府在2008年已發表了首個國家遊樂策略，並有名為「玩樂英格蘭」的組織制訂遊樂空間的原則，及為兒童爭取玩樂的自由和空間；澳洲園境師學會則於2011年發表提供遊樂機會的政策聲明；加拿大多倫多市則在2014年發出有關兒童遊樂場的指引，認為香港應該重視遊樂場設施。