杏花邨瀡滑梯加速器 安全隱患

【本報訊】本港兒童遊樂場近年力求改變，大型屋苑在遊樂設施中增添新元素，供居民使用，新設施較受歡迎，惟亦被指或有潛在危機，如杏花邨一遊樂場有滑梯設置「瀡滑梯加速器」，就曾被市民批評設計的安全性不足，或會令兒童受傷。

滑下痛楚 或被扯髮 杏花邨42座對出位置設有兒童遊樂設施，早前有市民反映內有一條滑梯，上設一個由數十個細小滾輪組成的「瀡滑梯加速器」，並標示為「ZOOM ZONE」，有家長擔心加速器或不安全，擔心玩滑梯的兒童因此受傷。本報記者昨日親自到現場了解，發覺不少兒童在玩相關滑梯，有男童直言感到該處隆起，滑下時會有痛楚。亦有市民指長髮女生有機會被扯開頭皮，踏上滑梯時會失平衡出事等，促有關方面正視問題。

另外，北區區議員侯漢碩表示，上水圍上水鄉區內有部分公園的設施較殘舊，但今次涉事地點的設施，康文署在事發後第二日，已派人在該公園多加巡查，他認為，今次涉事設施看上去較新淨，希望事件只是個別現象。