反中亂港必有報 充當棋子終被棄

黑暴一役，將香港攪得周天寒徹，不少反中亂港之徒更潛逃海外。當局昨日繼續出招狙擊，除了刊憲將7名涉嫌違反國安法而遭通緝的人士列為潛逃者，撤銷其特區護照，斷絕其資金來源外，又將6人列為通緝犯，各懸紅100萬元緝捕歸案。這些反中亂港分子以為人在海外就能獲得庇護，逍遙法外，其實太傻太天真。為了自身利益，棋子隨時可棄，就看誰能笑到最後。

新增的6名通緝犯中，包括前藝人鄭敬基、曾干犯分裂國家罪入獄的「學生動源」前召集人鍾翰林、香港民研副行政總裁鍾劍華等。當局指出，上述人士已潛逃海外，乞求外國對本港法官、經貿辦等實施制裁，鼓吹港獨等，涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、顛覆國家政權罪等。

至於被刊憲列為潛逃者的7人，包括許智峯、郭榮鏗、任建峰、袁弓夷等，他們的特區護照被撤銷，暫時吊銷專業資格，沒收犯罪得益，同時禁止任何人向他們提供資金或處理資金，禁止向他們租樓、樓宇買賣等不動產相關活動，並禁止與他們合資企業或合夥等。例如擁有大律師及律師資格的郭榮鏗、任建峰遭暫時吊銷執業資格，袁弓夷則暫時罷免董事職位。換言之，是次出招，旨在切斷這些人在港的資金來源，相信能有效打擊其海外活動。

消息公布後，有關人士大都故作輕鬆，許智峯便揚言，此舉的客觀效果，是讓他們所在的民主國家，更有理由向港人批出政治庇護或難民身份；又指自己在澳洲考取律師資格，港府無權過問，不知港府如何切斷其資金鏈。更有被通緝者形容港府靠嚇，是大笑話。

沒錯，或許目前來說，只要上述人士不再入境本港，港府便莫奈其何，但這個形勢是否長久？以上述這些「藍血貴族」為例，他們被撤銷特區護照、暫停專業資格，以及被刊憲列為通緝犯後，當地的中資公司或跟中國有生意來往的外資公司，可能不會再起用他們，以免被指控為國安重犯提供資金，影響跟中國做生意。在中資已成全球一股強大經濟力量、中國影響力愈來愈大之際，這一着肯定對其職業生涯和收入產生極大影響。

更須指出，充當西方棋子，從來沒有好下場。君不見，為美國而戰的烏克蘭，跟俄羅斯戰至最後一個烏克蘭人，但隨着美國總統拜登即將下台，特朗普未上場已揚言必會改弦更張，逼烏克蘭跟俄羅斯和談，烏國總統澤連斯基的下場可能極之悽慘。近期另一例子，是敍利亞一夜變天，原政權被沙姆解放組織推翻。該組織一直被美國列為恐怖組織，但現在形勢改變，美國隨即打倒昨日的我，有意將該組織從恐怖組織名單除名並與之合作，換取在敍利亞的利益。

這些事例告訴大家，美國為首的西方國家根本靠不住。尤其美國，五時花六時變，毫無道德可言，所有改變都是為了自身利益。棋子固然可棄，敵人也可變成朋友。有朝一日，西方出於跟中國的利益需要，將反中亂港分子拋棄，試問何足為奇？