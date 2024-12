龍七公：抹黑中國軍力 美暴醜兼露短

尋找藉口 維持霸權

美國國防部近期發表了「2024年中國軍力報告」(Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024),大肆宣揚中國的軍事威脅,例如擁有核彈頭逾千枚、軍費急升逾50%等,可惜最終抹黑的是自己,被曝光的是美軍又貴又不好用的大弊病,美國想抹黑中國不成,反變成「華吹」,真正搬起石頭砸自己的腳。