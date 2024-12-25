撥亂反正：俄烏戰事 遠未結束

昨日談到，有報道指美國候任總統特朗普要求其他北約成員國大增軍費開支，一來可減少美國在歐洲的直接軍費支出，二來促使歐洲諸國多向美國購買軍火，三來還可將各國的軍費多寡，與美國針對有關國家徵收的關稅掛鈎。借助俄羅斯的軍事威脅來賺錢，特氏果然是個成功生意人。

同一報道續指，之前講過會在一天內將俄烏戰事終結的特朗普，聲稱上任後會繼續向烏克蘭提供軍事支援，但報道沒有說明有關軍援是由美國免費贈送，還是由歐洲諸國代烏克蘭付鈔。可以肯定的是，特氏不會接受烏方賒數，因為九成都會有借冇還，加上烏國「戲子總統」澤連斯基早已是美國手中的棋子，聽教聽話，包括接受特氏智囊提出的割地求和方案，因此並不需要迂迴地通過甚麼債務陷阱來操控對方。

不過，即使澤連斯基對美國唯命是從，不代表整個烏克蘭政府和軍隊也是這樣。日前在莫斯科發生，以藏於電動滑板車的炸彈，炸死一名俄軍生化部司令的行動，便有指是烏國情報部門自把自為，澤連斯基及其他政府官員，以至軍方高層事前都並不知情。今次襲擊可跟早前以色列特工，在黎巴嫩發動的傳呼機及對講機連環爆炸媲美，兩者都是切切實實的恐怖襲擊。

之後又發生多架烏方無人機，突襲俄羅斯喀山的地標式摩天大廈事件，看視頻猶如當年「九一一」事件中，美國世貿中心遭民航機撞擊焚燒的畫面，是另一宗針對平民與民用設施的恐襲。換上其他國家涉事，肯定遭國際社會譴責甚至制裁，但若是烏克蘭或以色列做的便好像可獲豁免。無論如何，似乎在烏克蘭境內，有人並不同意割地求和，以至根本不想俄烏戰事盡快結束。