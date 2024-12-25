冰鑑春秋：人之將滾其言也善？

卸任在即，美國商務部長雷蒙多忽然說了大實話，她在接受《華爾街日報》訪問時表示，用出口管制限制中國晶片發展只是白費工夫，美國要打敗中國的唯一方法，就是要在晶片技術上保持領先。

雷蒙多認為，規模530億美元的《晶片法案》比出口管制更有效；「出口管制，只能稍稍減緩中國在全球晶片市場擴張勢力的速度，但仍舊阻止不了中國科技進步。」她續說：「我們必須加快腳步，超越中國創新速度，這才是致勝之道。」這等於承認，過去數年美國聯手日本、荷蘭等國對中國施行嚴格半導體技術輸出限制，其實收效遠沒有宣傳的那麼大。但雷蒙多為甚麼選在這個時候道出真相？難道真是快離任了，可以不必承擔責任，所以一吐為快嗎？其實事情並沒有那麼簡單。拜登《晶片法案》的策略，是藉由高額補助，驅使廠商赴美設廠，讓尖端半導體生產技術重回美國。然而，特朗普卻對《晶片法案》嗤之以鼻，他認為根本不用補助，只要課徵高額關稅，就能迫使企業別無選擇，只能自願到美國設廠。