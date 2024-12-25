強詞有理：當驚世界殊

美國拜登政府任期僅剩不足一個月，照理說應該開始收拾包袱，但是他就是不甘心，臨下台還要搞鬼，宣布對中國製造的傳統晶片展開301調查，可見其心裏始終放不下中國。按照美國貿易代表戴琪的說法，中國正瞄準半導體產業，以實現全球主導地位，類似在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車及關鍵礦產領域的發展。是的，中國確實正大力發展半導體產業，但這不正是美國逼出來的嗎？美國又是封鎖禁運，又是卡脖子，中國再不自力更生，難道坐以待斃嗎？

也難怪美國如此緊張，中國半導體產業不但沒有被卡死，反而蓬勃發展，呈現全面開花的態勢。華為取得高端晶片突破，固然使老美破防，中國傳統晶片出口大增，更是令老美焦慮不安。今年前11個月，中國出口晶片金額已達1.03萬億元人民幣，創下歷史新高，按年增長20.3%，預料全年將達到1.12萬億元人民幣。這說明中國不僅在晶片國產化方面取得重大進展，在國際市場上的競爭力也不斷提高，而這正是拜美國封鎖禁運所賜，若不是被逼到懸崖邊，中國人也許不會加快自主研發，當然也就不可能取得如此成就。

美國商務部長雷蒙多不得不承認，在晶片方面阻礙中國獲取技術、取得進展徒勞無功，並沒有阻礙該國進步。戰勝中國的唯一辦法是保持領先，美國必須跑得更快，在創新方面超越中國，才是取勝之道。這次她終於說對了，打壓別人並不會使自己更強大，自我超越才是正道。尤其是面對中國這樣的對手，過去所有封鎖禁運都以失敗告終，許多美國政治精英至今還不明白箇中道理，還幻想以「小院高牆」困死中國，不僅無知，而且自大。

毫無疑問，目前美國在高端晶片方面確實仍處於領先地位，但中國在傳統晶片方面後來居上，已具有一定優勢，價格方面的競爭力更是無人能敵，否則老美不會如此焦慮。有人宣稱，台積電領先中國大陸同業5年，這算得了甚麼？中國大陸所有科技領域都是從後追趕，從高鐵到5G，從電動汽車到綠色產業，從量子計算到航天科技，哪一樣不是從遠遠落後變成遙遙領先？晶片也不會例外，別說只有5年差距，即使差距再大也一定能追上。

套用毛澤東名言：「封鎖十年八年，中國一切問題都解決了。」十年後回過頭來看，應有「當驚世界殊」的感覺。