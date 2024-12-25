打擊洗黑錢騙案 124人落網

【本報訊】今年1月至11月，元朗區執法部門接獲約3,674宗騙案的受害人報案，當中主要涉及假冒客服、網購、投資及求職等騙案，部分受害人被誘騙把金錢轉帳至不同傀儡戶口。有見及此，執法部門於本月2日至23日，展開代號「怒浪」的打擊行動，在全港多區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「洗黑錢」罪，拘捕90男34女（17歲至71歲），當中包括4名內地人，所有被捕人其後已獲准保釋候查。