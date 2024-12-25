打擊洗黑錢騙案 124人落網
【本報訊】今年1月至11月，元朗區執法部門接獲約3,674宗騙案的受害人報案，當中主要涉及假冒客服、網購、投資及求職等騙案，部分受害人被誘騙把金錢轉帳至不同傀儡戶口。有見及此，執法部門於本月2日至23日，展開代號「怒浪」的打擊行動，在全港多區以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「行使虛假文書」及「洗黑錢」罪，拘捕90男34女（17歲至71歲），當中包括4名內地人，所有被捕人其後已獲准保釋候查。
初步調查相信，被捕人士主要是傀儡戶口持有人，各人分別收取數百至數千元報酬，在犯罪集團指示下開設、賣出或借出銀行戶口，用以收取及清洗騙款。
主要是傀儡戶口持有人
調查顯示，他們涉及至少128宗騙案，涉款高達6,869萬元，執法部門已凍結有關戶口內約89.8萬元存款。
此外，執法部門發現其中4名被捕人士，主動在社交平台出售他人或自己的戶口。該部門強調，假如銀行戶口被用作非法用途，戶口持有人可能已經干犯洗黑錢罪，呼籲市民切勿借出或租出個人戶口。
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