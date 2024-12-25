遠洋船走私電路板 檢貨值7000萬

虛報低價金屬圖赴馬國 海關透過情報分析及風險評估，發現有不法分子意圖利用遠洋船走私貨物，至本月初鎖定一艘準備由香港前往馬來西亞的遠洋船進行搜查，發現船上兩個報稱載有混合金屬的貨櫃X光影像，當中貨物「有大有細」，與所報稱的內容不一。關員經進一步檢查後，在貨櫃內檢獲大批未列艙單的印刷電路板，估計總值約7,000萬元。海關推斷，不法分子擬以迂迴路線把電路板運往內地，藉此避繳稅款，關員將循貨物來源等方向展開追查，暫時無人被捕。

調查人員表示，本月9日，海關鎖定一艘準備前往馬來西亞的遠洋船，並針對船上兩個報稱載有混合金屬的貨櫃進行檢查。過程中，關員觀察X光影像，發現貨櫃內的貨物有較多相對淺色的部分，可見內裏有大小不一的貨物，並非以金屬為主的大型貨物。關員認為有可疑，隨即打開該兩個貨櫃，從中起出超過90萬塊、市值約7,000萬元的印刷電路板。

疑迂迴運往內地避稅 海關指出，該批未經申報的貨物包括民用的新款電路板，而這些電路板亦被廣泛應用於平板電腦及智能手機。由於內地對這些電子產品的需求龐大，估計走私分子藉由迂迴路線，首先把貨物運往馬來西亞，再以不同途徑走私回內地。若然成功偷運，將可逃避約700萬元稅款。海關會繼續追查案件，包括了解貨物來源等，不排除會有人被捕。

調查人員又補充，涉案的不法分子企圖「博大霧」，利用虛假申報，把一些高價值的印刷電路板，申報為低價值的金屬物品，但最終仍然難逃法眼。海關會以情報主導方式，持續打擊相關犯罪行為。