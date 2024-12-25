10宗跨境轉運冒牌貨 檢4.3萬件值1700萬

【本報訊】香港海關於12月9日至20日採取代號「聖誕守衛」的執法行動，以在聖誕節前夕打擊跨境轉運冒牌貨物活動。行動中，海關偵破10宗相關案件，檢獲約4.3萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值逾1,700萬元，並拘捕一名涉案人士。

暫僅拘1人 准保候查 海關早前發現，有不法分子企圖把冒牌商品及未列艙單貨物經香港轉口往外地，以迎合聖誕節前夕龐大購物需求。海關於是透過風險評估，於屯門內河船碼頭海關驗貨場和港珠澳大橋香港口岸入境貨物檢查大樓，先後抽查3個貨櫃和一輛入境貨車。經檢查後，關員共檢獲約3.5萬件懷疑冒牌及走私貨物，估計市值共約1,100萬元。

另外，經情報分析和深入調查，海關於多間本地物流公司偵破6宗相關案件。行動中，海關人員突擊搜查6間位於葵涌和青衣的物流公司，並檢獲共約7,400件懷疑冒牌貨物，包括手錶、電話、鞋和衣服，估計市值共約600萬元。上述案件仍在調查中，一名涉案人士被捕，他已獲准保釋候查。