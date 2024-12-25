課堂偷拍4女生裙底 中學男教師判囚半年

扮綁鞋帶跌粉筆 當眾蹲下伸手機 去年9月入職的中學男教師，在今年1月多次於課堂期間扮綁鞋帶及跌粉筆，當眾蹲下用手機偷拍4名穿校裙女生的裙底，斷正後卻扮作無事發生。涉案男教師早前承認5項非法拍攝或觀察私密部位罪，昨在屯門裁判法院被署理主任裁判官鄧少雄判處入獄6個月。鄧官指案件牽涉違反誠信，而報告顯示，被告重犯機會偏高。

26歲被告陳裕德，早前承認5項非法拍攝或觀察私密部位。案發於2024年1月至2月期間，涉案地點為屯門某中學，涉及4名女童Ａ、Ｂ、Ｃ及Ｄ，她們的年齡為12歲至13歲。案情指，被告自2023年9月1日起，在涉案中學任職。2024年1月22日，被告授課時，叫穿校裙的女童Ｂ到黑板答問題，期間被告把手機放到地上，鏡頭朝上，在Ｂ兩腿之間，並開啟錄影功能，繼而蹲下鬆開鞋帶再重新繫上，過程歷時約10秒。

官斥違反誠信 報告指重犯機會高 案情續指，同年1月29日，女童Ａ及Ｂ在黑板答問題時，被告又先後扮綁鞋帶及跌粉筆蹲下，將手機鏡頭朝上放到女童雙腳之間。女童Ｂ質問被告在做甚麼，被告沒有回應，直接無視。另外，同年1月某日及2月1日，被告亦用類似手法偷拍女童Ｃ及Ｄ。其中女童Ｃ雖然不肯定被告偷拍，但感覺到當日答問題時，有東西碰到她的腳。2月1日至2月3日，有教師收到被告偷拍裙底的投訴，遂向學校反映，事件報案處理。被告最終被捕，警誡下保持沉默。由於他沒有提供手機密碼，執法部門未能在被告的手機取證。

辯方昨進一步求情指，被告有悔意，報告亦正面，冀法庭輕判，並指被告願意接受最高時數的社會服務令。惟裁判官指，報告顯示被告重犯機會偏高，考慮到案件牽涉違反誠信，被告在10日左右接連犯案，認為即時監禁是唯一合適判刑選擇，遂以監禁兩個月為各罪刑期，因應量刑整體性，就5罪判處被告入獄6個月。案件編號：TMCC 271/2024