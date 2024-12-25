墮水管致男工亡 僱主仍未聯絡遺屬

【本報訊】前日上水發生奪命工業意外，一名姓黃（72歲）男子在上水鄉蓄洪池工地內，被大水管擊中頭部，由工友載往北區醫院求醫後不治。昨晨，死者家屬抵達富山公眾殮房，在工業傷亡權益會人員陪同下進行認屍，完成手續後步出殮房時，死者遺孀仍難掩哀容，至下午黃家親友抵達意外現場路祭。

死者胞弟表示，兄長與妻子育有兩兒，膝下兒孫滿堂，在涉事公司任職已屆40年，可謂是公司的「開國功臣」，至七旬之齡仍堅持工作，則是為了提攜後輩教導新人。

家屬初步得悉死者身上有多處骨折，惟其僱主及有關工作承判商至今仍未與其聯絡，對其處理感到不滿，強調家人並非要追討賠償，而是希望了解真相，促使有關人員負上應有責任。

涉事貨車隨即駛離 招隱瞞嫌疑 家屬解釋，據他們目前了解，現場同事處理意外的手法存有疑點，不明白為何公司沒有為死者召喚救援人員到場，而是安排同事把他載往醫院。家屬認為，事發當下再移動死者，可能令其傷勢惡化，或拖延送院時間。另外，載運水管的涉事貨車於事後駛離現場，未知出事位置的環境證據是否有被改動，不利於調查意外原因，亦令他們質疑有人企圖隱瞞事實。

工業傷亡權益會幹事蕭倩文要求渠務署、勞工處及相關承建商公開交代事件，以及解釋相關人員於意外後的處理程序，認為事件可能涉及吊運和意外處理的工作流程疏失，該會將協助相約家屬與有關部門及公司開會跟進。

案發於前日上午約9時，黃男在上址把一批不銹鋼水管由貨車上卸下期間，懷疑有水管衝破貨車防墮木柱滾下擊中其頭部。其工友事後表示，未有目擊意外當刻經過，惟見到死者沒有被水管壓住，加上其眼睛睜開、「大啖唞氣」，認為其傷勢不重，遂自行安排同事把其送院治理，惟事主抵院後證實不治。院方發現黃男身上傷勢，得悉意外大致情況後，隨即通知執法部門跟進。