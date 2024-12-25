東呼即應：2女孭名牌袋 街頭兜搭借錢 港島出沒注意 專吼獨行男士

【本報訊】「借錢黨」頻繁出沒，通常利用市民同情心，編造故事騙取金錢。《東呼即應》發現有兩名揹名牌手袋的女子，近日在港島多區向獨行男士「借錢」買食物。另有內地旅客在網上稱，在港旅遊時收到一張20元墨西哥披索，因顏色與20元港幣相似，不慎上當受騙。

本報早前報道，一名騙徒由去年4月起至今年12月，出沒九龍新界多區街頭「博可憐」，訛稱親生女兒入院，需要借錢應急，超過20名好心市民上當，共損失超過6萬元。最近有網民發文，分享遇到疑似借錢黨的經歷。有兩名揹名牌手袋的長髮女子，在街頭向路人借錢，要求買食物給她們吃。當網民拿出手機拍照，兩名女子立刻轉頭離開。

兩名「身光頸靚」借錢人士引起網民關注，不少街坊更認出該兩名女子，指她們在港島多個地區，專門向獨行男士借錢，甚至有網民諷刺，她們是「丐幫中淨衣派」。

內地客遊港 收扮港幣披索 騙錢黨的行騙手法層出不窮。有內地旅客在社交平台發文，講述自己來香港旅遊墮入騙局。她收到一張20元墨西哥披索，由於鈔票顏色和20元港幣相似，令她不小心中招。當她吃飯付費時被拒收紙幣，才知自己上當受騙。事主說自己去超市買零食，完全沒有留意這張紙幣是墨西哥披索，她很阿Q精神地說：「當紀念了」，又指20元墨西哥披索相當於約7元人民幣。有網民表示，以後寧願用電子支付，少用現金付費，減少被騙機會。