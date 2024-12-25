南韓星級佩劍手 來港訓練營交流

男子佩劍前「世一」具本佶今次來港出任「Future Champions佩劍訓練營」的教練團，為60多位9歲至20歲的佩劍青年主持為期6天的國際級水平訓練。具本佶表示，這是他第3次來香港，前兩次來都是比賽，並獲得亞錦賽金牌，所以對香港充滿美好的回憶；這次來香港與之前不同，有更多機會和香港劍擊青年交流，並體驗香港不同的文化和特色，他非常喜歡香港這個城市，希望有更多機會再來。

參觀故宮文化館西九市集

鄭於前日與一眾南韓佩劍運動員，一行30多人到香港故宮文化博物館參觀，在專業導賞的帶領下，參觀特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮」。其後他們又到了西九文化區聖誕小鎮市集，欣賞美麗的維港景色，感受香港濃厚的聖誕節日氣氛。鄭表示，非常歡迎南韓奧運獎牌運動員來到香港，不論是比賽，或是參加體育活動，都是一個很好的機會，向他們宣傳香港的魅力，將體育、文化及旅遊融合在一起，吸引更多人來港。