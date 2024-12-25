葉姵延藉運動經驗 勉勵在囚青年

【本報訊】勵敬懲教所日前舉行平安夜親子活動，更邀請前羽毛球港隊成員葉姵延（黑妹）化身「友晴TEEN使」擔任嘉賓，讓青年在囚人士與其親人在溫馨的節日中相聚，並透過羽毛球運動增進親子關係。除落場切磋球技之外，葉姵延亦會與一班在囚青年及其家人為薑餅人曲奇「化個靚妝」，更用羽毛球砌出獨一無二的聖誕樹，象徵「『羽』你同行、重建新生」，希望在囚青年在家人同行下，能夠以堅定意志、堅強態度，為重建新生堅持下去。

堅定意志 珍惜家人

活動當日，葉姵延帶領青年在囚人士及其家人進行羽毛球親子比賽，並教授他們接球與傳球技術，從中促進溝通和默契。她也分享運動生涯中的高低起伏，鼓勵青年在囚人士，即使在人生的道路上遇到挫折，也不要放棄，要以堅毅不屈的態度去克服困難。就如葉姵延所言，羽毛球雖然輕巧，但在其生命中卻相當重要。對於在囚青年而言，經歷過後，更加體會到人生何為輕重。她祝願在即將到來的聖誕節，在囚青年好好珍惜及擁抱最重要的家人，送上一塊曲奇、寫張聖誕卡，分享一份物輕情義重的愛意。