議員日本考察 坐商務機位惹質疑

【本報訊】立法會代表團昨日結束為期4天的日本職務考察，返港後被問及代表團選擇乘搭商務客位，有意見質疑議員利用公費去旅行，代表團團長、立法會主席梁君彥強調此行並非旅行，是會見當地國會議員及不同人士，行程緊密，又指今次職務考察完全依足指引，經內會通過，沒有超出預算，與以往立法會外訪做法一樣。

立會稱跟足指引無超支 根據立法會文件，今次代表團的預算為每名議員5萬元。對於今次訪日行程的開支實數，梁君彥沒有正面回應，強調沒有超出預算，而乘坐商務客位亦是按一般程序，做法跟過往是一模一樣，沒有特別安排。

梁指訪日行程是繼5月出訪東盟三國後，本屆立法會議員的第二次海外訪問。他和議會聯絡小組委員會7位議員走訪日本國會、相關政府部門和機構和企業，了解日本在經濟、文化旅遊及農水產食品等最新發展情況。

代表團前日與經濟產業省和外務省會面，爭取日本支持香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），指可為區內經濟發展帶來效益，實現互利共贏，強調香港是享譽全球的專業服務中心，亦是區域內不可或缺的經貿樞紐，且是粵港澳大灣區的門戶，能幫助全球企業打通內地市場。

此外，代表團亦向日方介紹，香港立法會近年審議多條法例，其中目的是拆牆鬆綁，以便利外國人來投資，當然亦包括日本商界，香港加入RCEP不但可幫助香港經濟，更能夠深化與日本等RCEP成員國的經貿往來，實現互利共贏。梁君彥指透過今次考察，代表團從日本政府部門、機構和商會吸收了不少寶貴經驗，對於打造一個更加宜業、宜居、宜遊的香港提供了重要參考。