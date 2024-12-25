城大轉虧為盈 收入按年增8.5億

【本報訊】香港城市大學昨日發表2023/24年報，因應政府資助的增長、碩士課程學費收入增加等因素，由上年度錄得3.45億元虧損，轉虧為盈，在2023/24年度共錄得1.75億元的正增長，其中收入總額為65.72億元，較去年增加8.56億元。

城大指，因應政府的特定撥款、自資碩士課程學費及利息和投資回報的增加，在2023/24年度的收入總額為65.72億元，較去年的57.16億元增加8.56億元，其中城大獲政府撥款的金額為35.15億元，佔總收入53%。

學費和其他收費是另一重要收入來源，城大共獲得21.96億元，增加1.15億元。城大指收入增加的原因，主要因為修讀自資碩士課程的學生人數增加及調整學費使之與課程價值相符。利息及投資回報方面，城大共獲得4.22億元，包括1.74億元利息和股息，以及2.48億元投資淨收益。

員工薪酬開支佔近60% 開支方面，2023/24財政年度的開支總額為63.97億元，較去年增加3.36億元，增幅約為6%，其中約69%，即44.17億元用於教學及研究、圖書館及支援大學開設的學銜頒授課程和多項創新教學計劃等。而員工薪酬支出為36.45億元，佔總開支57%，較去年增加2.46億元。城大司庫錢應安指將繼續採取審慎的成本管理方針，優化資源配置，為未來發展奠下基礎。