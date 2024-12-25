僅佔1.4% 殘疾公僕比率降 推動共融大隻講

籲機構多招職 政府卻欠積極 公務員空缺率近10%，即有近兩萬個職位懸空。政府提供的數據顯示，截至今年3月底各政策局及部門共聘用不少於2,438名「殘疾公務員」，佔公務員總實際員額大約1.4%，較去年的比率更低，少75人。有議員批評政府鼓勵私人機構僱用殘疾人士的同時，公務員隊伍的殘疾人士員額卻下跌，情況不但起不到示範作用，亦令人質疑政府「講一套、做一套」；另有議員指上述情況反映社會融合程度不理想。

公務員事務局早前向立法會相關事務委員會提交的資料指出，當局指截至去年3月，政府共聘用不少於2,513名有殘疾情況的公務員，佔公務員總額約1.5%；現時亦有約6,800名殘疾人士，受惠於「鼓勵綜援殘疾受助人就業津貼」。

當局近日提交的數據，殘疾公務員的人數較去年少，但指在招聘方面，上年度已完成的公務員職位招聘工作中共有1,505名合資格並申報了殘疾情況的申請人，佔總合資格申請人數的0.9%。他們全部獲邀出席遴選測試/面試，而其中46名獲發聘書，佔合資格殘疾申請人的3.06%；其餘的申請人的成功率則為6.54%。

為支援殘疾僱員履行職務，當局指政策局及部門會按獲聘殘疾僱員的個別需要，在工作環境或輔助器材方面提供支援。在過去5個財政年度內，當局為13名殘疾僱員提供約39萬元財政資助，以購買協助他們履行職務的輔助器材。

科技輔助工作 可補人力缺口 對於殘疾年輕人在政府實習的機會，當局於2016年推出殘疾學生實習計劃，並在2018年把實習生的名額由過去每年平均50個增至100個。自計劃推出以來，共有752名全日制殘疾學生參加計劃。當局指實習生對計劃的評價正面，而部分實習生在畢業後亦獲政府部門或私人機構取錄。

關於公務員隊伍的殘疾人士員額較去年低，社福界議員狄志遠表示失望，指政府一方面透過補助金以鼓勵私人機構僱用殘疾人士，然而殘疾人士佔公務員實際員額的比率則由過去的2%跌至約1.4%，反映政府聘用殘疾人士欠積極，既未能起示範作用，亦令人質疑是「講一套、做一套」。他說政府聘用殘疾人士，可彌補人力短缺的情況，畢竟政府在教育方面投放了大量資源，曾受培訓或具有大學學歷的殘疾人士愈來愈多，加上辦公室電子化和科技的配合，殘疾人士在許多工作崗位都有發揮的空間。

議員嘆埋沒潛能 應廣予機會 議員江玉歡指本港整體殘疾人士數目沒有減少，可是殘疾公務員的人數卻呈收縮，顯示社會融合程度不理想，而政府作為最大的僱主，未有為殘疾人士提供足夠的工作機會，實在可惜。她指政府不宜單靠福利措施來看待殘疾人士，因為他們許多都具有工作潛能，只要有謀生機會，他們才可過上正常人的生活。她同意訂立指引，安排一定比例的政府崗位予殘疾人士，但鑑於不同部門的工作性質各異，殘疾情況又形形色色，因此比例不宜設下硬指標，但總體而言，殘疾人士的公務員員額應有所遞增，而不是逐年下滑。