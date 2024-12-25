醫健：健康在您手：應對突發照顧需要 過渡支援予護老者
護老者面對的照顧挑戰繁多，尤其遇上突發狀況時，照顧責任之重，或令身心壓力倍增。事實上，坊間有不少靈活的「短期服務」支援方案，為護老者提供即時的協助與喘息機會。
一次性或短期形式服務
「短期服務」是指由不同社會福利機構或慈善基金資助的非公私營照顧計劃，通常以一次性或短期形式，提供免費或資助的支援。這些服務主要分為4個範疇，包括日常生活支援、醫療及健康管理、社區及心理支援，以及出院及輔助服務。
例如以外傭作為主要照顧者的家庭，當外傭請假或請辭時，家人或因成為主要照顧者而感到彷徨，可考慮申請「上門支援／看顧陪伴」服務，透過專業護理人員可上門協助數小時，分擔照顧工作，讓自己可處理其他事務。
輪候安老服務的過渡
此外，政府安老服務輪候需時，期間長者可能出現不同的需要，例如復康服務，或是交通接送及軟餐膳食安排。護老者可考慮申請「醫護／復康支援」、「交通接送」或「膳食支援」類別的短期服務，以照顧長者日常的「醫食住行」。
一覽表方便查詢適切短期服務
面對五花八門的服務選項，護老者未必能快速找到最合適的支援。我們整合了30項短期服務，製作成《聖雅各『全程顧住你』一覽表》，按支援類型列出服務名稱、地區及聯絡資訊，方便護老者查詢。歡迎到https://bit.ly/656news查看一覽表，或WhatsApp 6511 6566聯繫我們的線上諮詢服務。
聖雅各福群會賽馬會656 照顧者好幫「搜」
聖雅各福群會
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