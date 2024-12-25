醫健：健康在您手：應對突發照顧需要 過渡支援予護老者

護老者面對的照顧挑戰繁多，尤其遇上突發狀況時，照顧責任之重，或令身心壓力倍增。事實上，坊間有不少靈活的「短期服務」支援方案，為護老者提供即時的協助與喘息機會。

一次性或短期形式服務 「短期服務」是指由不同社會福利機構或慈善基金資助的非公私營照顧計劃，通常以一次性或短期形式，提供免費或資助的支援。這些服務主要分為4個範疇，包括日常生活支援、醫療及健康管理、社區及心理支援，以及出院及輔助服務。

例如以外傭作為主要照顧者的家庭，當外傭請假或請辭時，家人或因成為主要照顧者而感到彷徨，可考慮申請「上門支援／看顧陪伴」服務，透過專業護理人員可上門協助數小時，分擔照顧工作，讓自己可處理其他事務。

輪候安老服務的過渡 此外，政府安老服務輪候需時，期間長者可能出現不同的需要，例如復康服務，或是交通接送及軟餐膳食安排。護老者可考慮申請「醫護／復康支援」、「交通接送」或「膳食支援」類別的短期服務，以照顧長者日常的「醫食住行」。

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