美日流感增幅勁 外遊返港播毒升

新冠亦見蹤影 料長假逼爆急症 大批港人趁聖誕新年假期外遊，但港人長短線熱門出遊地日本、美國都有流感爆發情況，家庭醫生林永和坦言，近日有市民外遊回港後向他求醫，均有發燒、周身骨痛等情況，快測顯示為流感，經診斷後發現為甲型流感，相信是在外地時受感染，由於美、日兩地流感個案呈上升之勢，料港人外遊回港後受感染個案會繼續上升。適逢近期天氣寒冷，假期又增加市民社交、聚會，估計本港有機會爆發流感。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌亦稱，料下月至明年3月本港會出現流感爆發，籲市民加強保護。

林永和表示，近日天氣寒冷，多了長者、慢性病患者及兒童的求診，臨床發現，流感、新冠病毒、呼吸道合胞病毒的求診個案都有所上升，亦有市民因節假日進食食物後出現腸胃炎。他呼籲市民注意外遊地方的情況，勤洗手、使用酒精搓手液等，如感到不適，應該戴口罩並及早求醫。許樹昌則估計，本港流感個案最快下月起會大幅上升。

18間普通科門診額外供1.2萬額 醫管局則因應節假日啟動了需求高峰特別措施，包括再推急症室特別退款安排。醫管局總行政經理李立業指，本月感染流感人士、急症室就診人數，及入院人數都呈上升趨勢，急症室每日就診人數更一度超過6,000人，入院人數亦持續超過1,000人，綜合數個指標後醫管局決定啟動服務高峰期應對措施，在聖誕假期間除了14間正常會在公眾假期維持服務的普通科門診外，另亦加開4間普通科門診，即共18間普通科門診會在聖誕期間維持服務，並額外提供一萬至1.2萬個診症名額，務求令急症室每日的求診人數減少300至500名。

李又稱，今年除重視醫院內病床的能力、增加病床數量外，會再加強社區老人評估服務，希望可在院舍直接治療輕症長者。而急症室特別退款安排於今年自動化，李立業預料可以減少員工的文書工作，市民可在24小時內申請退回登記費，今年更可在HA Go進行申請，大約一個月就可以收到退款，他指出去年共有2,021人成功申請退款，佔大約1.8%，預計今年的情況亦會相若。