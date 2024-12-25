偷大熊貓展品 雙程婦判罰款另賠償

【本報訊】市區重建局在觀塘市中心「自由空間」，放置80隻大熊貓展品迎聖誕節，惟有展品不翼而飛。經翻查現場閉路電視錄影後，懷疑涉案內地婦被控一項盜竊罪，案件昨在觀塘裁判法院提訊。被告認罪，被署理主任裁判官梁嘉琪判處罰款500元，另須賠償250元。

37歲被告莫煥贞，控罪書上報稱是家庭主婦，持雙程證來港。她被控於2024年12月12日，在觀塘裕民坊UG層近裕民市集偷竊一隻大熊貓公仔，價值250元，而上述物品為裕民坊管理有限公司的財產。被告昨認罪，裁判官考慮案情後，判罰款500元，另下令被告向裕民坊管理有限公司賠償250元。

予兒子玩 「跌爛咗掉垃圾桶」 同意案情指，2024年12月12日晚上8時許，保安員循例檢查時發現，裕民坊一隻大熊貓公仔失蹤。翻查閉路電視後，發現當日下午5時許，被告取走熊貓公仔後逃去。執法部門接手調查，鎖定被告身份，12月14日在秀茂坪拘捕被告。被告在警誡下稱：「我覺得個公仔熊貓得意，就攞咗畀個仔玩，阿仔玩嗰陣跌爛咗，已經掉咗垃圾桶。」案件編號：KTCC 2582/2024