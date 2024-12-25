涉洗黑錢1140萬控6罪 前劍擊港將 下月區院訊

【本報訊】前港隊劍擊運動員招文韜涉嫌透過6個虛擬銀行戶口處理犯罪得益，涉款共約1,140萬元。招文韜被控6項洗黑錢罪，案件昨在東區裁判法院提堂。控方申請轉介往區院審理，裁判官押後案件至2025年1月14日在區院提訊。招文韜續准以35萬元保釋，期間不得離港。

24歲被告招文韜，於控罪書上報稱是學生。他於2021年至2023年曾經任職全職劍擊運動員。他被控6項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱洗黑錢）。

案發2021年 控罪指他於2021年7月30日至8月28日，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信6筆分別存於眾安銀行、匯立銀行、天星銀行、MOX銀行、螞蟻銀行及理慧銀行共約1,140萬元的款項，全部或部分為從可公訴罪行的得益而仍處理該些財產，款項金額由38萬元至415萬元。案件編號：ESCC 2752/2024