遭追討7.5億 趙薇丈夫黃有龍 欠債案又多一宗

涉款連本帶利 聆訊暫未排期 在演藝圈獲獎無數的趙薇，除在影圈獲得影后殊榮外，在老公黃有龍的加持下，染指股壇後更躍升成「女版巴菲特」。但其後神話破滅，她與丈夫黃有龍於近年已成為官司常客。而黃有龍本身亦屢捲入多宗民事訴訟。黃有龍於周一（23日）被一間公司入稟本港高等法院，指黃未還欠款，連本帶利追討約7.5億元。司法機構暫未就案件排期聆訊。

原告為智擇創投有限公司（Wise Choice Ventures Limited），被告是黃有龍。根據入稟狀，原告指，被告黃有龍欠款逾期未還，就本金及利息共753,126,295元；而利息由2024年12月24日起，將371,596,000元金額以年利率20％計算。原告另追討是次訴訟所衍生的訟費，及其他進一步濟助。司法機構網頁顯示，暫未就案件排期聆訊。

資料顯示，現年48歲的黃有龍曾多次遭人入稟法院追債。2023年4月，原告Rich Century International Investments Limited入稟本港高等法院，指黃有龍於2020年租住位於荃灣汀九油柑頭豪宅「皇璧」的複式單位及6個車位，惟至2022年5月起，被指欠交租金等費用，故追討黃超過280萬元及相關利息及訟費，並要求黃將有關單位及車位交吉。

另外，黃有龍曾被指由2017年起，拖欠兩筆合共1.5億元的貸款，2021年6月連同貸款擔保人逄宇峰，被債權人萬滙有限公司入稟高院。債權人要求法庭頒令黃有龍與擔保人清還所有欠款，本金連同累積之利息總額接近3億元。

夫婦遭內地禁入證券市場5年 除此之外，2016年黃有龍與趙薇持有的龍薇傳媒，曾經計劃作價30.6億元人民幣（約33億港元）收購上海A股上市公司萬家文化（後改名祥源文化）的29.135%股份取得控股權，卻在上海交易所多次查詢交易細節後，趙薇才披露當中只有6,000萬元人民幣（約6,500萬港元）是由自己出資，用槓桿比例超過51倍「蛇吞象」的方式「吸納」市值100億元人民幣（約108億港元）的上市公司。

內地監管部門關注到交易異常，萬家文化收到中國證監會的調查通知書，趙薇夫婦和萬家文化交易終止。最終兩夫婦被禁入證券市場5年，及罰款30萬元人民幣（約33萬港元）。案件編號：HCA 2551/2024