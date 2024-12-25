蘭桂坊尖沙咀西九 今續特別交通安排

【本報訊】為配合平安夜及聖誕日的節慶活動，昨日及今日將實施特別交通及運輸安排。運輸署表示，昨日下午2時起，中環蘭桂坊、尖沙咀及西九文化區一帶會分階段封路改道，行經的巴士及專線小巴會臨時改道或暫停服務。

港鐵多條路線加密班次 港鐵本地綫及7條輕鐵綫505、507、610、614P、615P、706及751會通宵行駛，機場快綫、迪士尼綫及往返羅湖及落馬洲除外。上周五（20日）至元旦（1月1日）期間，本地綫會加密班次，增加共2,200班車，港島綫及南港島綫周末及假日大部分時間加密至3至4分鐘一班。機場快綫香港站頭班車於今日及元旦提前至上午5時30分開出。乘搭高鐵人士建議使用網上或西九龍站自助售票機購票，減少輪候時間。

巴士方面，九巴第N64P、N243及N272號線於今日凌晨提供服務；九龍及新界區內23條九巴路線會加強服務或延長服務時間。電車會延長服務至今日凌晨1時30分。運輸署又指，除皇崗及港珠澳大橋口岸24小時通關，其他通往內地的關口，昨晚並無延長服務時間，若有需要過境，應提早安排行程。除夕（31日）和元旦的安排將稍後公布。