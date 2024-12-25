來港「兩天」感受聖誕 湖南客深圳過夜

【本報訊】平安夜全城充滿節日氣氛，本港鬧市從尖沙咀天星碼頭至海港城、西九文化區及中環蘭桂坊一帶到處人頭湧湧，隨處可見一家大小及情侶歡度節日。傍晚約6時起，海港城聖誕裝置發放煙火及「飄雪」，冬日維港水上煙火晚上8時在西九上演，一個又一個精心炮製的節目，引得圍觀市民歡呼及舉機拍照。有內地來港度聖誕的旅客表示，未能訂到酒店，需即日回深圳過夜；亦有旅客指香港聖誕氣氛濃厚，昨已消費過千元。但有扒房指今年生意不及往年。

維港水上煙火掀序幕 海濱逼滿人 一連3晚的「冬日維港水上煙火」昨晚8時在西九文化區掀開序幕。歷時約10分鐘的煙火在維多利亞港升起時，全場歡呼、嘩聲不斷。七彩顏色的煙火伴隨金光，照亮整個維港上空。西九海濱亦逼滿人，市民爭相舉機拍照一刻，海堤旁亦如閃起滿地星光，與空中的煙火相映成趣。

尖沙咀天星碼頭一帶，海港城海運大廈露天廣場展出「The Big Little Christmas」戶外聖誕裝置吸引不少市民，廣場在晚上6時多發放金光閃爍的煙火，現場氣氛更熾熱。定時發放的「泡泡飄雪」帶來白色聖誕感覺，小朋友及市民紛紛舉手觸「雪」，興奮不已。

中環蘭桂坊則有不少全副聖誕裝扮的市民及旅客「打卡」留念，來自湖南的蔡小姐與朋友一同到場，她指香港聖誕氣氛濃厚，料會在香港逗留兩天，但坦言不會在香港過夜，因為想住的酒店已滿，昨晚會到深圳過夜，今天再過來香港。來自杭州的周小姐則指聖誕香港人流多，氣氛都好濃厚，非常開心，會在香港逗留5天，目前在香港大約消費千元，稍後亦會前往灣仔看燈飾。

商戶談生意「打定輸數」 歸咎早封路 不過，部分商戶則說生意反較往年差「打定輸數」。扒房負責人劉先生表示，由於蘭桂坊較早開始封路，加上執法部門不讓店舖放置一些聖誕裝飾，難以招攬客人打擊生意，料營業額只做到去年的30%。