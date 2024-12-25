稅制美食誘因 奧蘇里雲「率先」做港人

【本報訊】現任桌球世界「一哥」卓林普成為香港居民，是繼另一名英國同鄉兼同業、曾贏得七屆世界桌球錦標賽冠軍的「火箭」奧蘇里雲的第二人，兩名英國人不約而同循「優秀人才入境計劃」移民香港，鍾情香港的原因也相似。曾在香港停留過一段長時間的奧蘇里雲早前指，香港有良好的稅制及各種美食，享受放鬆生活以及與朋友聚會等，認為香港是個理想居住地。卓林普更指，喜歡香港的各方各面，享受在香港的生活。

入境處於10月31日發布視頻，公布「火箭」奧蘇里雲正式移民香港的消息。他當時表示想擁有美好的生活，一定要來香港。奧蘇里雲與入境處處長郭俊峯暢談時更指，移居香港前，他曾在香港停留過很長時間，在此地有過很多美好的時光，也認識了一些好朋友，十分享受在香港的生活。他又指，香港有着良好的稅制以及各種美食，令香港成為一個理想居住地，他希望作為香港一分子，能為香港多做些事，同時也會在港享受食物、放鬆生活、打桌球以及與朋友聚會等。

英政府增稅 令有錢人出逃 現年48歲的奧蘇里雲與35歲的卓林普雖然年齡不同，但兩人背景相同，又不約而同選擇做香港人。奧蘇里雲受訪時曾盛讚香港稅制優良，這或與英國的稅制有關，英國政府面臨高達220億英鎊（約2,140億港元）的財赤，施紀賢政府10月30日公布上任後首份預算案，內容便涉及大幅加稅，英國有錢一族勢稅負大增，如資產增值稅的較低稅率由原來的10%增至18%，較高的稅率更由20%增至24%，外界早有分析指不少英國有錢人或選擇逃離。