桌球一哥卓林普領港身份證 愛中環讚山頂美景

循優才入境 傳戀前溜冰女將馬曉晴 再有桌球名將移居香港！現時桌球「世一」的卓林普（Judd Trump）正式成為香港居民。卓林普表示，自己喜歡熱鬧的環境以及人們為生活而努力向上的感覺，也很喜歡有豐富本地歷史故事的電車。人才辦表示，對愈來愈多各地人才移居香港表示欣喜。香港桌球總會指，之後可能會有更多的桌球名手移居香港，令香港成為「桌球之都」。另外，早前曾有報道指，卓林普現時正與香港前溜冰運動員馬曉晴談戀愛。

現年35歲的卓林普是透過優才計劃成為香港居民，他於周一（23日）已來港領取身份證。卓林普接受人才辦的訪問時指，自己過去時常會來香港參加桌球賽事，對香港有一定的了解，也非常喜歡香港的美食及人際互動，期待在港展開新生活。對於香港的地標，卓林普表示，是自己曾多次遊覽過的山頂，他說「從高處看香港美景，永遠都看不厭」。卓林普還表示，十分喜歡中環熱鬧的氛圍，非常享受香港的活力，他坦言喜歡在人群中看着人來人往，看着每個人為生活而努力。

喜歡電車蘊含豐富歷史故事 卓林普還指，電車與輪渡都是香港標誌的交通工具，二者中自己更喜歡香港電車蘊含的豐富歷史故事，希望能夠坐上電車穿梭於本地高樓與歷史文化之間。同時，卓林普還品嘗了此前從未試過的菠蘿包、蛋撻及奶茶共三款本地小食。他對菠蘿包的第一感覺是甜而不俗，還表示願意與家人一同分享這些美食。

人才辦總監劉鎮漢表示，自己和卓林普一樣愛吃菠蘿包，希望未來可用「地膽」身份帶同卓林普一同探索城中美味。劉鎮漢表示欣喜，愈來愈多海外或內地的傑出人才，在香港找到個人發展機遇和理想生活，並選擇以港為家。未來人才辦會繼續努力作全球推廣，吸引更多香港未來需要的人才來港發展，為他們提供更貼心更實用的落戶資訊，協助他們安居樂業。

冀續有名將居港成桌球之都 香港桌球總會主席羅永聰表示，不少桌球名將其實都能感受到香港市民對他們的支持以及對桌球運動的熱情，這些頂級球手來到香港也會特別有親切感。羅還表示，卓林普本身在香港就有不少朋友，加之他可能會較多時候在英國以外地方工作和生活，而香港的各項服務及設施也十分方便，因此卓林普通過優才計劃來港是非常自然的。此外，羅永聰亦表示，之後可能都會有不少桌球名手移居香港，或者會令香港成為「桌球之都」。

另外，據傳卓林普現正與有「港版石原聰美」之稱的香港前溜冰運動員馬曉晴有一段戀情，這可能是其移居香港的原因之一。雖然現時未有公開戀人關係，但不時都有被發現兩人在社交媒體同步「打卡」。今年3月在香港舉辦的桌球明星挑戰賽，馬曉晴還被發現低調進場支持卓林普比賽。

據傳卓林普現與香港前溜冰運動員馬曉晴（圖）為戀人。 卓林普個人資料