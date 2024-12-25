許智峯：無護照更快獲難民身份

【本報訊】7名指定國安法潛逃者特區護照被撤銷，邵嵐指自己與任建峰持有外國護照。許穎婷亦已取得美國政治庇護，許智峯則有BNO，認為特區護照被撤銷不影響出入境。

本身是美國公民的邵嵐對網媒指離港後已沒有使用特區護照，更聲稱：「我和任建峰都持外國護照，港府明顯是想做到恐嚇作用」。她指撤銷護照對於流亡美國、透過「延遲強制離境」計劃留美的3,000名潛逃美國港人會有影響。

任建峰則在網上貼文，稱自己「從來沒有申請過」特區護照，港府怎樣撤銷「根本從來不存在」的護照「是甚麼邏輯來的？」港府在記者會被問及此事時則回應，「有冇申請護照」和「係咪可申請護照」是兩回事，如果他日後想申請護照「係申請唔到喎」。

對於港府的相關措施，許智峯網上回應指被取消特區護照是意料中事，又指離港時有申請BNO，出入境不受影響。他又稱被取消護照，能令他們更快獲批政治庇護或難民身份，又稱港府無權過問他的澳洲律師資格。

郭鳳儀即變無國籍人士 郭鳳儀對網媒指過去一直以特區護照出行，港府撤銷其護照，自己成為了一個無國籍（stateless）的人。她現時正在申請政治庇護，無法以特區護照出境到其他國家、無法離境。她指海外團體依靠網上眾籌，人們會擔心要否繼續支持她及相關組織。