笑看天下：一個務實 一個發夢

俄烏戰事打到依家，縱然俄羅斯總統普京曾表態願意進行停火談判，之不過枝節橫生，兩國依然激戰持續。烏克蘭一直處於劣勢，近排又出怪招，據悉烏軍參考南韓投傳單的做法，在俄烏戰場空投以韓語寫上「今日投降，明日加入南韓」的傳單。

有脫北軍人稱，援俄的北韓軍人多為特種部隊成員，對金正恩政權的忠誠度、作戰精神和學習能力不容小覷，相信很多人願意前往俄羅斯，較具野心的人會視此為升遷機會，形容北韓士兵比俄軍更具戰鬥意識。看來烏軍空投傳單是白投了，何況即使投降，加入南韓也不見得有何吸引力，如今南韓國內政治動盪，自顧不暇，加入南韓頂多也是如烏蠅伏在窗上，前面一片光明，就是沒有出路！

烏克蘭仍在負隅頑抗，烏軍上周六向俄羅斯城市喀山發動大規模無人機攻擊，擊中高層住宅引發爆炸起火，但無人傷亡，普京已聽取事件匯報。俄羅斯副外長里亞布科夫批評即將卸任的拜登，千方百計破壞繼任人特朗普的俄烏和平計劃。

事實上，把俄烏和平計劃寄望在言行不一的特朗普身上，根本不切實際，特氏五時花六時變，信佢半成都雙目失明！老朽上文指佢曾揚言要24小時內結束俄烏戰事，忽然又話要支持烏克蘭，只要北約成員國將國防開支增加至佔GDP的5%，這不是明玩嘢嗎？北約諸國經濟低迷，譬如德國電動車產能過剩，明年面臨裁員潮，此時此刻，特朗普要求北約成員國大增軍費，不是強人所難嗎？普京冇你咁好氣，俄國國防部近日表示，已在烏克蘭東部哈爾科夫和頓涅茨克兩個地區分別佔領一條村莊。烏總統澤連斯基仍念念不忘想加入北約，阿哥，觀音坐轎，靠人抬舉，你靠發夢就掂？